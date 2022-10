Cap48 : les baroudeurs Sébastien Nollevaux et Raphaël Scaini sont lancés !

48 heures sans smartphone ni argent, avec simplement une boussole et une carte : c’est le sacré défi que se sont lancé les animateurs de la RTBF Sébastien Nollevaux et Raphaël Scaini. Leur but : rallier Liège avant la grande soirée de clôture de l’opération Cap48. Ils sont partis ce vendredi soir, sous une légère pluie, du siège bruxellois de la RTBF à Reyers. Les deux baroudeurs ne connaissent pas encore leur destination. "On ne sait absolument pas ce qui nous attend, assure Sébastien Nollevaux. On sait juste qu’on doit être à Liège à 21h dimanche."

Leur périple se fait pour la bonne cause : aider le handisport en Belgique. "Il faut savoir que le handisport est sous-financé, témoigne Raphaël Scaini. Le sport est un beau vecteur de reconstruction pour les personnes qui ont eu un accident ou qui souffrent de handicap." Pour aider les baroudeurs, rien de plus simple : donner à Cap48. Toutes les infos sont sur agir.cap48.be, onglet "les baroudeurs".