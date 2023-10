CAP48 : "La rue c’est la jungle", témoigne Sophie Sine, hémiplégique suite à un AVC

La soirée de clôture de l’opération CAP48 de la RTBF se déroule ce dimanche. En janvier 2022, Sophie Sine fait un accident vasculaire cérébral (AVC). Après une opération en urgence au cerveau, elle se retrouve hémiplégique et perd l’usage de son bras gauche et de sa jambe gauche. Elle passe ensuite 11 mois dans un centre de rééducation. Aujourd’hui elle marche seule et travaille dans une société d’assurances. Interrogée sur La Première, elle témoigne : "Je travaille à mi-temps, mais je fais encore trois heures de kiné et deux heures d’ergothérapie par semaine". Elle raconte que, au moment de son AVC, elle était chez elle et pensait qu’elle avait le Covid. Les pompiers l’évacuent alors de son appartement vers un hôpital où elle est opérée, mais elle "ne réalise que très tard qu’elle est paralysée la moitié du corps". Très rapidement elle décide de s’exprimer sur les réseaux sociaux : c’est un besoin "thérapeutique, j’avais besoin d’expliquer ce qui m’arrive".

Dans sa situation, qu’est-ce qui l’a fait tenir à l’époque ? "Ma famille, mon entourage, le fait d’être sûre d’avoir un futur professionnel, de savoir que des gens m’attendaient, que j’avais des perspectives".

Au moment de l’AVC, "j’avais 33 ans, j’étais très sportive et courais quatre fois par semaine, je faisais des semi-marathons. Donc cela peut arriver à tout le monde". Le message qu’elle veut faire passer est de "faire attention, même si ça vous foudroie en un coup. La veille au soir j’avais mal à la tête et je ne me sentais pas très bien. Il ne faut pas faire comme moi et attendre en croyant que ça va passer".

De son expérience comme hémiplégique, elle constate : "La rue c’est la jungle, c’est dur, ça fait peur, il y a des obstacles partout et tout le temps. Il faut un sens de l’organisation qui doit être impeccable. A l’entrée de mon bureau à Bruxelles, les pavés sont défoncés, c’est casse-gueule. En métro c’est difficile, je ne vais pas assez vite et la porte se referme devant moi".

Elle dit aussi que, comme personne en situation de handicap qui vit en Belgique, "on est bien : je ne peux pas faire tout ce que je fais si je n’ai pas une sécurité sociale qui me protège, si je n’ai pas mes revenus de remplacement. Je sais que je suis courageuse mais on ne peut pas avoir autant de courage et de détermination si on ne nous protège pas. Quand je vois tout ce qui s’est mis en branle pour me sauver la vie, les policiers, les secours, les pompiers, l’hôpital pendant une pandémie mondiale, je dis que c’est un pays qui fonctionne encore".

Elle dit encore : "Je n’ai pas droit aux transports de personnes à mobilité réduite de la Stib parce que je suis trop valide alors que je ne suis pas un foudre de guerre de la mobilité !".

Sur le plan administratif "c’est violent parce qu’on est convoqué, on a des examens et on a l’impression qu’on doit se justifier d’être comme ça, alors que d’autres disent de moi que c’est un miracle d’être dans l’état dans lequel je suis".