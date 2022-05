CAP48 et Viva for Life accompagnent des familles ukrainiennes : "Quand on a vécu l’horreur on a besoin d’être soutenu"

Anne-Laure Macq était sur le plateau du 6/8 pour parler de l’aide apportée par CAP48 et Viva for Life aux associations qui accompagnent les familles ukrainiennes réfugiées en Belgique. Actuellement, plus de 1000 personnes sont déjà prises en charge par une dizaine d’associations soutenues par les deux opérations de solidarité de la RTBF.

Dans un premier temps, l’urgence s’est portée sur l’aide aux associations en charge de l’accueil d’urgence et de l’hébergement d’enfants ou de familles ukrainiennes. Actuellement, la demande est davantage portée sur un accompagnement social et psychologique de ces personnes déplacées qui ont vécu un réel traumatisme.

"Quand on a vécu l’horreur, le deuil, le déplacement, l’angoisse de ne pas pouvoir retrouver sa famille… on a besoin d’être soutenu, d’être accompagné, d’être pris en charge par des spécialistes du trauma. Cela demande des moyens complémentaires pour qu’on puisse les aider" précise Anne-Laure Macq, responsable communication pour CAP48.

Voilà pourquoi CAP48 et Viva for Life ont lancé un appel aux dons, afin de venir en aide aux associations qui se tiennent aux côtés des familles ukrainiennes.

Tout don à partir de 40€ est déductible fiscalement (un don de 40€ ne vous coûte en réalité que 22€).