Cap48 : depuis 26 ans, le Grain de Vie, une boulangerie pour plus d’inclusivité

Rendre notre société plus inclusive pour les personnes en situation de handicap, c’est un défi que s’est à nouveau lancé Cap 48 cette année. Grâce à vos dons, Cap 48 finance en effet des centaines de projets. Comme l’ASBL Grain de Vie, une boulangerie inclusive. Grâce au magasin, à la boulangerie et à l’atelier sandwicherie, elle permet à des personnes en situation de handicap mental léger de s’épanouir, mais également de s’insérer socialement et de développer une certaine autonomie.