CAP48 : Découvrez le témoignage poignant de la maman de Mattia, un enfant atteint d’autisme

1 enfant sur 66 présente un trouble du spectre autistique, soit 1,5% de la population.

Ce sont les chiffres les plus récents et précis actuellement reconnus par la communauté scientifique internationale à ce sujet.

Alertées par des familles concernées, et par les équipes médicales des différents centres, les équipes de CAP48 ont pu prendre conscience des besoins rencontrés : les centres de diagnostic sont surchargés, les délais d’attente sont trop longs et les familles sont partagées entre incompréhension, solitude, souffrance, et révolte.



Les difficultés sont nombreuses et préoccupantes, surtout lorsque l’on sait que la prise en charge

médicale précoce est indispensable pour l’enfant et son développement.

Pour toutes ces raisons, CAP48 a décidé de dédicacer son nouveau projet de recherche médicale à renforcer les équipes et à donner des moyens supplémentaires aux chercheurs et cliniciens afin d’assurer un meilleur accompagnement des patients mais aussi de leurs familles.