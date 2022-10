CAP48 : De l’accident à la reconstruction, revivez les témoignages touchants de deux témoins de la Grande Soirée

Ce dimanche 16 octobre, vous avez rendez-vous avec la Grande Soirée Cap48 la Une mais aussi sur Auvio, La Première et nos réseaux sociaux.

Chaque année, CAP48 et la RTBF mettent en avant des portraits de personnes porteuses de handicap. Des handicaps qui surviennent parfois dans le courant de la vie et auxquels on ne s’attend pas.

"Les accidents de la vie" est d’ailleurs l’une des thématiques abordées lors de la Grande Soirée CAP48.