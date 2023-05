Cap2sports : la seule équipe officielle de handball en chaise de Belgique qui marque les esprits en... France

Cap2sports, c'est le nom d'une asbl incroyable liée au centre de revalidation du CHU de Liège, qui organise tout un tas d'activités pour tenter de remettre les personnes accidentées de la vie en mouvement, leur permettre de sortir et de voir du monde. Mais c'est également le nom de la toute première équipe de handball en chaise officielle de Belgique.

Une bande de potes aux histoires différentes, venant de tout horizons et qui se rassemblent le temps de deux entraînements chaque semaine. Initialement prévue pour être une équipe loisirs, l'équipe de handball a intégré le championnat du nord de la France il y a quelques mois et a même remporté un tournoi, voyant fièrement le drapeau belge flotter devant les drapeaux français des autres clubs. Les choses sérieuses ont donc commencé depuis quelques mois et les déplacements à l'étranger se sont multipliés. Mais la bonne humeur et le partage restent de rigueur.

À la tête de cette équipe, on retrouve une toute jeune femme de 22 ans! Belinda Vlachos joue au handball pour les valides depuis son plus jeune âge. Parallèllement à cela elle s'est lancée dans des études de kinésithérapie et a réalisé un stage au CHU de Liège. De fil en aiguille, elle s'est retrouvée sur le banc de l'équipe de handball Cap2sports, dont elle est également devenue joueuse. Une expérience humaine incroyable.

Rencontre avec des personnages attachants, qui ont trouvé du sens dans cette équipe, dans ce sport.