Cap vers l'archipel envoûtant du Cap-Vert !

La découpe du milieu entre montagnes et mer. La roche, l’aridité.

À Santiago, la terre est si sèche, les arbres sont décharnés et, après quelques très faibles pluies, une explosion de vert presque fluo.

Mais aussi les femmes en nombre qui dégagent une grande force (batalhadora, trabalhadora) et la joie exprimée en dansant la funaná des plus jeunes aux plus âgé.e.s.

Pour Justine, la différence fondamentale entre le Cap-Vert et la Belgique c'est le rapport au monde ! le Cap-Vert est un archipel, aux îles minuscules à quelques 600 Km des côtes africaines. Alors que la Belgique limitrophe de 4 pays est au centre politique et géographique de l’Europe. Ainsi, au Cap-Vert, le regard et la mobilité sont très vite arrêtés par l’océan et dans le même temps, cet horizon ouvre les possibles dans les imaginaires. Habituée à vivre à Bruxelles en totale indépendance et dans l’anonymat qu’offre une si grande ville, elle s'est retrouvée dans une société où tout se sait, où tout le monde se connaît et où le contrôle social est fort.

Il y a quelques mois, elle a quitté à nouveau notre petit royaume pour une recherche immersive de plusieurs années dans son pays de cœur.