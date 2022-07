Cap sur Namur pour une croisière en compagnie de Jean-Luc Fonck ce vendredi 15 juillet !

Il est chanteur, il a beaucoup d’humour et on peut dire de lui qu’il est un archiviste fou ! C’est notre Jean-Luc Fonck national qui montera à bord ce vendredi 15 juillet en compagnie de Fanny Jandrain !

Son expression favorite : " Dji vou, dji n’ pou ", autrement dit " Je veux, mais je ne peux pas ! ".

Cap, donc, sur Namur pour une petite croisière avec Jean-Luc Fonck sous le signe de la bonne humeur, de l’humour, toujours décalé, et de la détente.

Jean-Luc qui aime chatouiller l’absurde sera gâté par quelques surprises de ses proches, notamment celle de sa nièce … on ne vous en dit pas plus !

Il nous parlera de son enfance à Arlon, de son départ pour Bruxelles à l’âge de 12 ans, des fables de Lafontaine en bruxellois qu’il écoutait avec ses parents, bref, un retour aux racines et à l’essentiel.

C’est toujours avec le sourire qu’il pêchera le canard pour relever les défis qui lui seront proposés !

Son ami de longue date et producteur, Christian Martin, montera à bord du bateau pour lui faire une surprise.

Tout au long de l’émission, on retrouvera évidemment, la rawette de Pierre Ligot, " Ici, on dit ainsi ", une séquence intitulée "Le coach", Freddy Tougaux et sa " Machine à remonter le folklore " .

Direction la Picardie où les enfants vous donnent rendez-vous dans un verger pour une petite leçon de picard !

Et enfin, le groupe Mister Cover qui reprendra un tube de l’été revisité à la sauce … surréaliste !

Rendez-vous donc ce vendredi 15 juillet dès 20H15 sur la Une ou sur RTBF Auvio pour passer un bon moment au fil de l’eau !