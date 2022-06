Cap sur le Paris des années 20 avec le concert des Frivolités parisiennes au Festival Musiq3

Si vous avez deux amours, le swing et Paris, si vous voulez danser au rythme du biguine, si vous aimez Beethoven mais aussi Charles Trenet, alors soyez les bienvenus au Frivol’s Club, un concert du Festival Musiq3 à réécouter sans modération.

L’ensemble Les Frivolités Parisiennes, passé maître en matière de mélange des genres musicaux nous invite à nous encanailler dans un tourbillonnant programme, qui nous plongera dans l’atmosphère électrique des années folles. C’est dans ce Paris pétillant de l’entre-deux-guerres qui cultive ses singularités, entre musique savante et jazz, entre salle de concert et cabaret, entre Richard Wagner et Joséphine Baker que sous l’influence américaine, le music-hall supplante le caf’ conc’, que l’opérette se dévergonde et que les rythmes se métissent. La chanson est un art savant. Écrire un couplet, trousser un refrain, dessiner une mélodie requiert de la science, du savoir-faire, autant que de l’inspiration. Ces notes – et ces mots – qui doivent se graver dans l’esprit de leurs auditeurs, puis descendre dans la rue, courir sur toutes les lèvres et raconter, "l’air de rien", justement, tout un "air du temps". Et nos " airs du temps " sont signés des plus belles plumes de l’histoire de la chanson populaire. Ils marient la grâce mélodique et le rythme, la fantaisie à la tendresse, la danse et l’harmonie la plus fringante ; l’esprit de Paris y épouse l’élégance, la suavité et la provocation coquine. Galerie musicale d’instantanés aux couleurs chatoyantes, ces mélodies, ces chansons venues du cinéma, de la comédie musicale et de la revue, racontent de belles histoires et toute une folle époque donc, comme le dit une des chansons du programme "Laissez-vous faire !" Vous ne le regretterez pas.

Copyright photo : Lara Herbinia