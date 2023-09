7 jours et 6 nuits en All-In dans une magnifique atmosphère de rencontre, partage, découverte, convivialité, amitié, enrichissement, épanouissement… notamment grâce au volet bien-être de la croisière ! Les invités de Sylvie Honoré seront Thierry Costa, Master Teacher de Taiji Quan et Qi Gong, Florence Pire, sociologue systémicienne, improvisatrice et clown, Christine Alexandre, coach certifiée par l’Institut International de Genève, formatrice, conférencière et auteure, et… André Torrent, légende de la télé et de la radio que l’on ne présente plus, et qui nous rejoindra en fin de croisière.

Un reportage de 6 minutes sera d’ailleurs dévoilé cette après-midi dans l’émission télé Les Ambassadeurs sur la Une à 13h35, après le JT.