Cap sur la lecture avec la Fureur de lire !

Du 11 au 15 octobre, ce sont plusieurs centaines d’activités en lien avec la lecture, pour la plupart gratuites, qui sont proposées au sein des bibliothèques publiques, librairies, associations, etc. sur l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Rencontres, animations, lectures, concours, expositions, un programme diversifié qui s’adresse à toutes et tous, à tout âge.

Découvrez le programme complet de l’édition 2023.

Cette année, la Fureur de lire met le cap au Nord, thème choisi pour cette édition, à la rencontre des auteurs et autrices nordiques, les maîtres du suspense, ceux et celles qui vous font frissonner.

Outre le programme d’activités, plusieurs initiatives émailleront la Fureur de lire 2023. Les Ondes, un festival de deux jours consacré à la poésie sonore, se déroulera à l’An vert à Liège les 14 et 15 octobre. Le même week-end, le parcours d’auteurs invite chacun et chacune à rencontrer et dialoguer avec des auteurs et autrices dans des cafés, galeries d’art et autres lieux culturels à Bruxelles.

7 nouvelles plaquettes Fureur de lire

Les plaquettes de la Fureur de lire, ce sont des nouvelles, poèmes et albums d’auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices de Wallonie et de Bruxelles – accompagnées, pour certaines, de fiches d’activités ludiques. Des récits courts, adaptés à une tranche d’âge spécifique, qui nous font voyager entre les genres littéraires. Chaque année, sept nouveaux titres viennent enrichir la collection des plaquettes de la Fureur de lire. Comme en 2022, une des plaquettes mettra à l’honneur les langues régionales endogènes à savoir le picard tournaisien.