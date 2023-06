Cap sur la Corse avec Kody et François Vincentelli

Sur les planches ou devant les caméras, François Vincentelli a longtemps été reconnu pour son physique avantageux et son sourire parfait. Il a été le beau gosse de la saison 2 de la série "Clara Sheller", mais ses premiers pas dans le milieu remontent aux années 90. À l’âge de 18 ans, il a joué dans "L’Année de l’éveil".

Une rencontre déterminante a été celle avec Jean-Pierre Marielle. Un jour, dans un théâtre plongé dans l’obscurité, Marielle s’est levé de son fauteuil et l’a choisi. C’était pour la pièce "Le Nouveau Testament" de Sacha Guitry, dans le théâtre de Jean-Paul Belmondo. Ce choix n’est en rien anodin. Enfant belge d’origine corse, âgé de seulement de six ans à l’époque, François Vincentelli a voulu se lancer dans une carrière de comédien pour incarner des rôles comme ceux joués par Belmondo. Il n’a jamais envisagé de faire autre chose. Ce souvenir remonte à une séance de cinéma avec son père, où ils avaient regardé "L’Animal". Il se rappelle une scène où Jean-Paul Belmondo souffle sur un gâteau et Aldo Maccione reçoit tout le sucre glace en plein visage. Il rit aux éclats, au point de tomber à genoux de son siège.

Dix-neuf ans plus tard, après des études de théâtre à Bruxelles et un stage en Italie où il a rencontré Dario Fau, François Vincentelli se retrouve dans la loge de Jean-Pierre Marielle après une représentation théâtrale, entouré de Philippe Noiret, Jean Rochefort et Jean-Paul Belmondo. À l’âge de 25 ans, il sait alors qu’il vit un moment rare et précieux.

Depuis ces débuts prometteurs, François Vincentelli a multiplié les succès. Sa carrière s’est épanouie tant sur les planches qu’à l’écran. Son talent et sa passion pour la comédie lui ont permis de travailler avec les plus grands noms du cinéma français. Il a suivi les traces de ses idoles et a réussi à se faire un nom dans l’industrie.

François Vincentelli est aujourd’hui reconnu comme l’un des acteurs belges les plus talentueux de sa génération. Son charisme, son jeu d’acteur captivant et sa détermination ont fait de lui un artiste accompli. Qu’il incarne un personnage sérieux ou comique, il sait captiver le public et lui offrir des performances mémorables.

Malgré son succès international, François Vincentelli n’a jamais oublié ses origines corses. Il reste attaché à ses racines et puise son inspiration dans l’histoire et la culture de cette île méditerranéenne où il a joué dans le film de Pierre Duculot "Au cul du loup", aux côtés de Christelle Cornil et de William Dunker.