Cap sur la 21e édition du Dinant Jazz Festival

Cette année, c’est la 21e édition du Dinant Jazz Festival et il se déroulera du vendredi 28 juillet au dimanche 30 juillet. Le festival prend place dans le parc Saint Norbert de l’Abbaye de Leffe, juste à côté de Dinant.

Evènement singulier, ce festival met à l’honneur durant deux après-midi et trois soirées la musique jazz. Le directeur artistique du festival, Jean-Claude Laloux, invite chaque année une figure majeure et mondiale du jazz pour parrainer le festival. Cette année, c’est le grand harmoniciste suisse Grégoire Maret qui nous fait l’honneur de sa présence. Considéré comme l’un des plus grands harmonicistes du monde, il sera en trio le samedi 29 juillet à 20 heures en compagnie du harpiste colombien Edmar Castaneda et du pianiste Christian Sands. Le festival sera aussi l’occasion de présenter un concours de jeunes talents et une messe gospel.

Parmi les artistes qui seront présents, ce sont principalement des musiciens belges, mais également des artistes nord-américains. Le 29 juillet à 22 heures c’est l’américain Kenny Barron que nous entendrons.

Le dimanche 30 juillet à 16 heures, c’est le Dinant Jazz Orchestra qui sera sur la scène du festival. Cet orchestre voit le jour en 2017 à l’initiative de Jean-Claude Laloux et Maxime Blézin (chef d’orchestre). L’idée était de créer un "orchestre maison" du festival qui compte aujourd’hui encore 9 musiciens : 5 soufflants (saxophone, trombones et trompettes) ainsi qu’une guitare, un piano, une contrebasse et une batterie. L’orchestre est composé exclusivement de Belges, puisque la Belgique regorge de musiciens talentueux. Ce qui leur tenait à cœur en fondant l’orchestre, c’était de promouvoir en quelque sorte les talents belges et de faire grandir l’orchestre en nombre de représentations. Grégoire Maret, parrain du festival, sera accompagné de l’orchestre dans quasiment tous ses morceaux.