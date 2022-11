Cap sur l’est de la Belgique : à la rencontre des producteurs locaux

Ici, on pratique l’agriculture biologique et raisonnée. Initiée en 1998 par René, cette technique permet de combiner production de qualité et conservation de la nature. Cette année, l’une de ses prairies a même été nommée " La plus belle prairie de Wallonie " par Natagora, l’association belge de protection de la nature. Fermier dans l’âme et grand passionné de nature, René Theissen restera notre coup de cœur de la journée.