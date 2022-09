Cap sur l’anticyclone des Açores !

Bruxelloise d’origine, ex-avocate, Bérengère Gautier a travaillé plus de dix ans au barreau de Bruxelles. Son compagnon, portugais, rêvait de lui faire découvrir les Açores. Il lui avait expliqué qu’il existe une île au milieu de l’Atlantique avec un café pour les marins, le Peter Café, où toute personne qui veut envoyer un courrier à un marin peut adresser son enveloppe. Dans ce café, des caisses en bois reçoivent les courriers, les classes par nom de bateau, et repèrent quand ils arrivent au port pour leur donner leurs lettres venues des quatre coins du monde. Cette histoire la fascinait, elle la trouvait géniale et poétique. En mai 2018 ils sont partis en vacances aux Açores, elle a demandé pour aller sur l’île avec la boîte aux lettres pour marins. Quatre mois plus tard, ils ont donné leur démission pour aller vivre là-bas…