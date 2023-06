Cap sur l'Afrique du Sud avec les Belges du bout du monde

Julie souligne plusieurs aspects positifs de la vie en Afrique du Sud. Elle note que la mentalité est radicalement différente, avec une priorité accordée à la qualité de vie plutôt qu'au travail. Élever des enfants dans un environnement aussi positif et accueillant est une expérience gratifiante pour les parents. De plus, la vie est moins chère en Afrique du Sud, ce qui permet à Julie et sa famille de profiter de nombreuses activités sans contraintes financières. En outre, elle souligne également la facilité offerte aux entrepreneurs dans un pays où l'entrepreneuriat est encouragé et soutenu.

Julie et son mari ont travaillé pendant plusieurs années en amont, établissant des partenariats et trouvant des investisseurs. La résilience développée pendant la période de pandémie leur a également permis de s'adapter et de diversifier leurs sources de revenus. Le soutien de leurs proches a joué un rôle essentiel dans leur parcours, les encourageant à poursuivre leur rêve malgré les difficultés.