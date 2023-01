Cap sur l’Afrique centrale, à la découverte des musiques des Bantous

Place au bikutsi, danse et rythmes joués à l’origine au xylophone chez les Beti, qui ont été transposés à la guitare électrique et enflamme les grands clubs de la capitale camerounaise. Il a ses stars locales comme Govinal et Ange Emerant Ebogo.

Le bikutsi remonte à une ancienne danse de guerre pendant laquelle on frappait le sol : "biku" signifie coup et "tsi"veut dire sol.

Le musicien Messi Me Nkonda Martin invente, à la fin des années 60, une nouvelle technique de jeu de guitare en plaçant des bouts de coton entre certaines cordes de l’instrument. Ce faisant, il adoucit le son de la guitare et lui donne un son proche du balafon.

Les Têtes brulées sont les ambassadeurs du bikusti les plus modernes et les plus connus… mais leurs prédécesseurs sont importants ! Et parmi eux, certaines chanteuses comme Anne Marie Nzié.