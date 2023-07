Cap sur Gotland avec le violoncelliste activiste Raphaël Meulemans pour découvrir l’Eco Village de Suderbyn

Empruntons les voies ferrées vers la Suède, direction l’écovillage de Suderbyn avec Raphaël Meulemans, violoncelliste activiste et Estelle Nicolay créatrice de l’agence de voyages Railtrip.travel. dans Les Belges du Bout du monde.

C’est sur l’île de Gotland au sud de Stockholm, que Raphaël Meulemans a posé ses valises il y a deux ans déjà. Invité à découvrir cet écovillage, il prend vite goût à la vie sur place pour finalement décider d’y rester. Depuis, il n’envisage plus sa vie sans participer à la vie de la communauté où chacun se rend utile et enrichit l’autre.

C’est lors d’un vol vers une destination lointaine qu’Estelle Nicolay décide de dire adieu à ce mode de transport extrêmement polluant et en complet décalage avec sa conception du voyage. Pour elle, ces trajets doivent être des moments de découverte et de rencontre, une approche que lui offre le train. Animée par cette conviction, elle commence à organiser des itinéraires et à donner des conseils à des proches qui désirent aussi faire connaissance avec ce type de vacances. Quelque temps plus tard naît une agence de voyages pas comme les autres…

