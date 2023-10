"Cap ou pas cap" : cinq défis lancés par des jeunes pour sensibiliser au handicap

Pour cette nouvelle campagne 2023, CAP48 lance une capsule pédagogique en 5 épisodes baptisée "CAP ou pas CAP " et présentée par Luana.

L’objectif de cette année est non seulement de sensibiliser les jeunes à la question du handicap, mais aussi de favoriser une ambition collective visant une meilleure inclusion des personnes handicapées tant dans la sphère sociale que professionnelle. Pour ce faire, la présentatrice des Niouzz et co-animatrice de "The Voice Kids" mettra au défi des personnalités différentes et préférées de cinq enfants porteurs d’un handicap.

Parmi les personnalités plébiscitées, Nicolas Lacroix, Prezy, Alice on the Roof, David Jeanmotte et Matthew se prêteront au jeu et réaliseront les défis préparés par les enfants. Les défis quant à eux seront variés ; allant de la réalisation d’un Reel Insta en langue des signes à la reproduction d’une choré TikTok, en passant par la vente maximale de post-it CAP48 en un temps limité.

Du côté des enfants, les spectateurs auront notamment l’occasion de découvrir le parcours de Fighting Kiara, une jeune créatrice de contenus de 11 ans atteinte d’un ostéosarcome et suivie par plus de 110.000 abonnés.

Les capsules "CAP ou pas CAP" sont à découvrir du 9 au 13 octobre à 18h15 sur Auvio Kids TV ou en replay su Auvio.