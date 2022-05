Cap Espérance Tour : le défi fou de Marc Vinderick, cycliste amateur de 55 ans

Le Namurois a donc accumulé les distances et les bosses, et collectionné les souvenirs. Ne se privant pas de faire quelques détours, presque en "mode touriste" (si on peut le dire comme ça, vu l’effort consenti). Ainsi, pêle-mêle, il a pu parcourir le fameux circuit de Monaco (à quelques heures du Grand Prix de Formule E, sans les voitures évidemment), il a fait un détour par Saint-Tropez pour pouvoir photographier la fameuse gendarmerie des films de Jean Girault (avec Louis de Funès, etc.), il a aussi fait le détour par le Mont-Saint-Michel, et bien d’autres détours à caractère touristique. Alliant ainsi l’effort et le plaisir.