Cap de n'acheter (absolument) aucun vêtement en 2023 ?

"Rejoignez TMT dans le défi No Buy' en 2023 en portant ce que vous avez et en étant tout de même fabuleux", peut-on lire sur le blog et les réseaux sociaux de Tad More Tailoring.

"Eliminer les déchets textiles en retouchant, personnalisant et améliorant votre garde-robe : tout le monde y gagne !"

L'entreprise américaine, qui entend faire réfléchir les consommateurs sur leur façon de s'habiller et les décourager de se tourner inlassablement vers la fast fashion, précise que ses tailleurs et couturiers participeront eux-mêmes à ce défi d'envergure tout au long de l'année. Celui-ci se caractérisera d'ailleurs par la mise en ligne de contenus (témoignages, interviews, conseils) destinés à aider le public à s'habiller (et être stylé) avec ce qu'il possède déjà.