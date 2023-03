CAP CAW Family : la maison des parents solo à Bruxelles

Une famille sur trois est monoparentale. A Bruxelles, c’est 63.000 familles qui se trouvent à devoir s’occuper d’un enfant seul. CAP CAW Family vient en aide à ces parents solo pour leur offrir une petite bulle d’oxygène. Un projet financé grâce aux dons de Viva for Life.

Située à Forest, la maison des parents solo est une association spécialisée dans le soutien et l’accompagnement des familles monoparentales . Elle se compose d’une équipe pluridisciplinaire avec des assistants sociaux, des juristes et de psychologues qui guident les parents face aux difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés.

CAP CAW Family propose différents services aux mamans et papas solos qui en ressentent le besoin. Grâce aux permanences sociales et les psychologues, les équipes prennent le temps d’écouter et d’analyser chaque situation pour permettre aux parents de parler de leur vécu dans un cadre bienveillant. En collaboration avec le service juridique, ils identifient les difficultés qu’elles soient d’un point de vue familial, ou d’un logement, d’un surendettement, etc. et analysent les pistes de solutions possibles. Une équipe complète accompagne les mamans ou papas solo pour améliorer leur quotidien.