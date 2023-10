CAP 48 : N'attendons pas ! Vianney, parrain de cette édition, chante l'urgence de vivre et de donner

Pour débuter cette soirée placée sous le signée de la générosité, Vianney a décidé d'interpréter son single qui porte le même nom que son troisième album : "N'attendons pas".

Une chanson dont les paroles nous rappellent que la vie passe à une vitesse folle et qu'il faut profiter de chaque instant :

Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n’a pas le temps de se lasser, on n’a pas le temps de se tasser. On n’a pas le temps de languir, on n’a pas le temps mais des années. On n’a pas le temps non mais la paix. On n’a pas le temps de languir. N’attendons pas de vivre. - Vianney