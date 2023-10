Cap 48 : les centres de référence en autisme croulent sous les demandes de parents

Il y a de plus en plus de personnes avec autisme en Belgique. C’est important que le monde politique le sache

Il s’agit d’un programme confidentiel et anonymisé de partage de données. Il permettra d’obtenir une meilleure vue sur la population qui présente un trouble du spectre de l’autisme. C’est ce qui manque beaucoup en Belgique actuellement, selon Estelle Mousset qui nous en dessine les contours : "On se connaît entre centres, et on fait beaucoup de réunions ensemble. Mais on n’a pas vraiment d’outils qui coordonnent tout ça. Cette base de données va être assez puissante parce que ça va nous aider d’effectuer des recherches. Ces recherches vont aussi montrer l’état actuel. Il y a de plus en plus de personnes avec autisme en Belgique. C’est important que le monde politique le sache. Comme le manque de places, le besoin d’écoles, de thérapeutes spécialisés, etc. Toutes ces données vont mettre la lumière sur ces constats."

La psychologue conclut : "Finalement, cette base commune de données nous permettra d’encore mieux comprendre la pensée et les forces autistiques. On parle souvent de leurs faiblesses, mais leurs forces sont aussi très importantes. C’est important d’avoir un outil de recherche aussi conséquent qui permet d’encoder beaucoup de données. Grâce à cet échange entre centres, on pourra extraire beaucoup d’informations au profit des patients, des familles, des chercheurs et de la société."