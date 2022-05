Canonisation : comment devient-on "saint" ?

La canonisation permet à l’Église d’ériger des modèles de vertus afin qu’ils servent d’exemple pour les fidèles. Plus concrètement, la béatification puis la canonisation permettent l’attribution d’un jour de célébration au calendrier liturgique, et la vénération et les prières destinées au "bienheureux" ou au "saint".

La canonisation permet aussi d’attirer des pèlerins près des lieux de vie et de mort des nouveaux "saints". Pour l’Église, ces recueillements sont l’occasion de récolter de l’argent via des dons ou encore via la vente d’objets, comme des cierges. Par ailleurs, ces retombées financières dépassent largement le cadre de l’Église : hôtellerie, restauration, commerces etc. Toute l’économie locale bénéficie généralement de la venue des pèlerins.