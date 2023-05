Cannibalisme et évanouissements : la drôle de médecine du passé !

Et ce n’est pas tout : on utilisait aussi une autre technique particulière, celle de la chaise tourbillonnante. Concrètement, on attachait le patient sur une chaise et on la faisait tourner de plus en plus vite, jusqu'au moment où le patient tombait évanoui.

Quelle était le raisonnement derrière cette pratique ? Eh bien on considérait qu'il y avait tellement de choses qui n'allaient pas dans la tête du patient malade mental qu'il fallait remettre tout à zéro. Un peu comme quand aujourd’hui on redémarre un ordinateur. L'idée était donc de faire un " reset " du cerveau, provoqué par cet évanouissement...

Il faut dire que le 19e siècle regorge de pratiques mais aussi de théories pseudo-scientifiques plutôt cocasses. Par exemple, la phrénologie. Elle était censée déterminer les aptitudes d'un individu en fonction de… la forme de son crâne !

Cette théorie a eu beaucoup de succès, à tel point que certains éléments sont restés dans le langage courant. On parle encore, par exemples, d’avoir la bosse des maths ou encore la bosse du commerce. En fait à l’époque, si vous aviez une bosse à un certain endroit, on estimait que vous deviez être doué en mathématiques. Et si vous en aviez un à un autre endroit précis, vous étiez soi-disant fort en commerce. Vous pouvez imaginer comment vous pouviez être jugé rien que sur l’apparence de votre crâne…