Cannibalisme, abus et corruption dans le doc sur Arnie Hammer

Le teaser de "House of Hammer" dévoile les premières images du documentaire sur Armie Hammer, accusé d’agressions sexuelles et de cannibalisme, et sa famille.

En 2021, plusieurs femmes accusent Armie Hammer d’agressions sexuelles. Parmi elles, deux ex de l’acteur. Ecarté d’Hollywood depuis ces accusations, Hammer avait déjà fait l’objet de rumeurs de cannibalisme auxquelles il avait refusé de répondre avant de disparaître des écrans.

Dans le documentaire, "House of Hammer", sont révélées les parts d’ombres de la riche famille américaine et surtout de ses hommes qui, de génération en génération, se montrent de plus en plus dark. Comme si la perversité était leur tare.

La bande-annonce fait exactement 3min48 et promet un documentaire interpellant où débauche, abus et corruption sont au cœur des révélations. Il sera en ligne le 2 septembre sur la plateforme Discovery +.