Cannes : un Festival, un Palais, des Palmes… et des Belges.

Que serait Cannes sans son Palais des Festivals et sa Palme d’Or ? L’actuel Palais des festivals et des congrès de Cannes est bien marqué architecturalement par l’époque de sa construction, la charnière des années 1970 et 1980… On aime ou pas, à chacun sa sensibilité. Le " Bunker ", surnom accordé à la construction, accueille le Festival depuis 1983. En 2011, c’est une tout autre activité qu’il a abritée, celle du G20…