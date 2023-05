Cannes : ces moments scandaleux dans l'histoire du festival

En 1987, c’est au tour de Maurice Pialat de faire son petit buzz. Cette année-là, il concourt avec son film Le Soleil de Satan. Au casting, l’un des acteurs les plus en vogue : Gérard Depardieu. Le jury finit par faire du film la Palme d’Or, et ce, à l’unanimité.

Mais les journalistes, qui lui préférent un autre film en compétition (Les ailes du désir), ne l’entendent pas de cette oreille et montrent de façon très ouverte leur mécontentement au réalisateur qui s’apprête à monter sur scène. Pialat n’hésite donc pas à les écorcher quelque peu dans son discours et leur lance, avant de lever le poing en l’air : "Je ne vais pas faillir à ma réputation. Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez... Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus."