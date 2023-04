Cannes 2023 : plusieurs coproductions belges dans la sélection officielle

Outre la production belge "Augure" de l’artiste Baloji, plusieurs coproductions belges ont aussi été retenues dans la sélection officielle cannoise, qui a été annoncée jeudi.

Prix du 75e au Festival de Cannes pour "Tori et Lokita" en 2022, les frères Dardenne seront cette année représentés en compétition sur la Croisette par le biais de leur société de production "Les films du fleuve", impliquée dans "The Old Oak" du Britannique Ken Loach, avec lequel ils ont déjà travaillé à plusieurs reprises par le passé. Le festival, qui se tiendra du 16 au 27 mai, s’ouvrira qui plus est avec une autre de leur coproduction, à savoir "Jeanne du Barry" de la Française Maïwenn, qui signe le grand retour de Johnny Depp.

Toujours en sélection officielle, la section "Un Certain Regard", qui vise à mettre à l’honneur des œuvres audacieuses et originales de cinéastes encore peu connus, aura aussi sa touche belge grâce à des coproductions comme "Les Meutes" du Marocain Kamal Lazraq, soutenu par Beluga Tree et qui a bénéficié de l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), et "La Rosalie" de la Française Stéphanie Di Giusto, coproduit par Artémis Productions. Quant à Virginie Efira, elle sera à l’affiche de "Rien à Perdre" d’une autre Française, Delphine Deloget.

Le long métrage "Augure", de l’artiste belgo-congolais Baloji, fait lui aussi partie des films retenus dans "Un Certain Regard". Tourné entre la Belgique et la République démocratique du Congo, "Augure" – avec à l’affiche les Belges Marc Zinga et Lucie Debay – est produit par Wrong Men, avec l’aide du Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de screen.brussels, du tax shelter du gouvernement fédéral belge, et en coproduction avec la RTBF. De son côté, Cannes Première, consacrée aux cinéastes confirmés non retenus en compétition, accueillera entre autres "Le Temps d’aimer" de la Française Katell Quillevéré, coproduit par Frakas Production et soutenu par la FWB, et "Bonnard, Pierre et Marthe" de son compatriote Martin Provost, avec Cécile de France au casting.