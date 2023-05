Par contre, en ce qui concerne les évènements hors compétition, là encore, le délégué général Thierry Frémaux n’a pas pris le moindre risque. Il a invité Martin Scorsese, 80 ans, à montrer son nouveau film-fleuve de plus de trois heures "Killers of the flower moon", et Harrison Ford, 80 ans lui aussi, à monter les marches pour faire la promotion du nouvel Indiana Jones.

Quant aux jeunes talents émergents, ils vont devoir se contenter de montrer leurs films dans des sections parallèles – "Un certain regard", "La quinzaine des cinéastes" – que l’on sait, hélas, beaucoup moins médiatisées.

A l’heure où le cinéma est à la croisée des chemins, menacé par la crise du pouvoir d’achat et la concurrence des plateformes, le Festival de Cannes semble de plus en plus fonctionner dans une bulle, en vase clos, déconnecté des réalités d’aujourd’hui. Ce faisant, il joue avec le feu…