Cannes 2023 : Ken Loach, Wes Anderson, Justine Triet ou encore Kore-Eda en compétition à Cannes

Les nouveaux films de Wim Wenders, Ken Loach, Wes Anderson ou encore Kore-Eda seront en compétition lors du 76e Festival de Cannes qui se tiendra du 16 au 27 mai, a annoncé jeudi le délégué général Thierry Frémaux.

Au total, 19 films ont été sélectionnés, qui pourraient être rejoints par un vingtième, "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese. Ce film est pour l'instant prévu hors compétition mais le festival souhaiterait le voir concourir pour la Palme d'or: "la demande a été faite" aux producteurs Paramount et Apple TV, "l'essentiel étant que nous ayons une réponse avant que le festival ne commence", a souligné Thierry Frémaux. Six réalisatrices seront aussi dans la course à la Palme d'or. Parmi elles, deux Françaises, les réalisatrices Catherine Breillat et Justine Triet, mais aussi l'Autrichienne Jessica Hausner, l'Italienne Alice Rohrwacher, la Tunisienne Kaouther Ben Hania ainsi que la jeune cinéaste sénégalaise Ramata-Toulaye Sy.