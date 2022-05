Cannes 2022 : les tenues qui ont marqué le Tapis rouge de la Croisette

Il est à lui seul un protagoniste incontournable du Festival de Cannes : le tapis rouge et son parterre de stars. Cours de rattrapage des tenues qui ont marqué la 75e édition.

Des stars hautes en couleurs : sur le tapis rouge, Isabelle Huppert a choisi le vert cette année. La star française a surpris la Croisette avec sa robe-combinaison intégrale, recouvrant même les chaussures et les mains, une tenue drapée signée Balenciaga.

L'Américaine Viola Davis , connue pour ses rôles au cinéma ("La Couleur des sentiments") et la série "Murder", aussi a adopté des couleurs flashy pour cette édition : elle a défilé en robe ample jaune citron, smoking vert pomme ou combinaison rose.

L'actrice française Bérénice Béjo , à l'affiche de "Coupez !" de Michel Hazavinicius, arborait dans une combinaison fuchsia moulante et pailletée, une jupe de tulle rouge nouée à la taille.

Elle l'a joué à la manière de la chanteuse et femme d'affaires Rihanna : Adriana Lima , qui a été pendant des années un des anges de la marque de lingerie Victoria's Secret (dont le défilé était un moment phare de la Fashion Week) a fait sensation sur le tapis rouge avec ses robes laissant apparaître son ventre de femme enceinte.

En tailleur noir version femme fatale, en robe de soirée fuchsia façon star hollywoodienne ou en bermuda blanc "so chic" : l'Espagnole Rossy de Palma a illuminé le tapis rouge avec ses tenues à la fois fantaisistes et recherchées.

L'actrice fétiche de Pedro Almodovar, 57 ans, membre du jury de la Caméra d'or (qui récompense un premier film) a aussi misé sur les accessoires pour parfaire ses looks : lunettes noires, éventail, longues boucles d'oreilles, longues traînes... Rien n'a été laissé au hasard.