Cannes 2022 – La Salle du Soixantième rebaptisée la Salle Agnès Varda

"Je ne suis pas une femme cinéaste, je suis une cinéaste", disait-elle.

Agnès Varda vint souvent à Cannes pour montrer ses films sélectionnés treize fois en officiel. Elle fut également membre du jury en 2005 et présidente du jury de la Caméra d’or en 2013. Lorsqu’elle reçut la Palme d’or d’honneur en 2015, elle évoqua "la résistance et l’endurance, plus que l’honneur" et la dédia "à tous les cinéastes inventifs et courageux, ceux qui créent un cinéma, original, de fiction ou de documentaire, qui ne sont pas dans la lumière mais qui continuent".

"Nous sommes fiers et émus que le Festival de Cannes honore à nouveau la grande petite Agnès en donnant son nom à la salle éphémère du Palais", ont déclaré ses enfants, Rosalie Varda et Mathieu Demy.

Agnès Varda, née Arlette Varda le 30 mai 1928 à Ixelles et morte le 29 mars 2019 à Paris, était également photographe et plasticienne.