Cannes 2022 – Annie Ernaux : je suis "une femme qui écrit, c’est tout"

"Ces films étaient stockés dans un tiroir depuis des années et on les avait un peu oubliés. Un jour, nous les avons regardés avec mes fils et mes petits-enfants. C’est là, de fil en aiguille, que David m’a proposé d’en faire un film sur lequel j’accolerai un récit", raconte à l’AFP la romancière de 81 ans, dont les œuvres ont été traduites dans le monde entier.

Si l’idée de faire du cinéma ne l’a jamais vraiment intéressée, Annie Ernaux s’est laissée "prendre au jeu" : "je me suis vraiment investie dans ce récit qu’on entend car c’était important pour moi de me raconter dans mes mots", précise celle qui a été finaliste du prestigieux prix Booker international en 2019.

Dans le film, le spectateur découvre une Annie Ernaux mariée et mère de deux enfants en bas âge. A chaque fois, l’écrivaine est au premier plan, omniprésente.

A y regarder de plus près, c’est une femme frêle, mal à l’aise dans sa nouvelle vie que le public rencontre. Une femme tiraillée entre ses devoirs d’épouse, sa vie bourgeoise, elle la transfuge de classe comme elle l’a racontée dans "La place", et son désir irrépressible d’écrire. C’est d’ailleurs à cette époque qu’elle écrit son premier livre "Les Armoires vides" (1974).