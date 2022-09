Canned Heat et son clip surréaliste de "On the Road Again" tourné à Bruxelles en 1967 !

Walter De Paduwa, alias Dr Boogie, s’installe dans le fauteuil de Fanny Gillard pour évoquer un clip unique tourné fin 1967 dans le parc de l’Albertine, près de la gare centrale de Bruxelles !

Notre animateur s’en souvient car il avait 14 ans à l’époque et, quand il a vu cette vidéo du titre "On the Road Again" pour la première fois dans l’émission "Vibrato" de Georges Pradez sur la RTBF, il a directement compris qu’il vouerait à ce groupe une véritable passion qui ne tarit toujours pas aujourd’hui.

Il explique : "Voir ces cinq sauvages dans un parc à Bruxelles qui font les cons, ça m’est vraiment resté quand j’étais gamin !"

Des images d’archives rares et introuvables à voir dans la vidéo ci-dessus !

Sur Youtube, on peut par contre retrouver des images tournées pour une émission allemande en 68 où on voit aussi le groupe jouer en playback leur classique "On the Road Again" :