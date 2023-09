Canine, la soirée qui fait flamboyer le Fuse

Un soir gris de semaine, veille d’automne, le club est désert hormis les petites mains qui s’activent au montage de la soirée s’approchant à grand pas. Parmi elle.u.x, Vincent Schmitt, marketing manager du Fuse, Antoine Grenez, directeur artistique et photographe actif dans le monde de la nuit depuis une dizaine d’années et Nicolas Stolarczyk, artiste, professeur à La Cambre et scénographe événementiel. Ce trio est au cœur protéiforme des soirées Canine, dont le coup d’envoi fut le 31 mars 2023.



Cherchant à ne pas s’enliser dans une routine et poussés par une envie de fraîcheur, l’idée est de donner un nouveau créneau à un genre musical moins exploité, apporter un concept différent avec un son plus " transeux ", moins puriste et plus joyeux. A force de fréquenter les soirées technos et d’évoluer dans le monde de la nuit depuis des années, une volonté intrinsèque d’amener une touche de lumière et un vent de fraîcheur dans un univers à l’image plus sombre se dessine doucement.

Pensées de prime abord sous forme de trilogie colorée, les soirées Canine se mettent en place comme une invitation à un renouveau, appelant le public à l’amusement dans un contexte de bienveillance et d’inclusivité, sans basculer dans l’exclusivité. Chacun.e.s est bienvenu.e.s, et si la communication visuelle de l’événement suggère un potentiel dress-code il est loin d’être imposé pour autant ce qui permet de créer une foule pleine de mixités. Cette volonté de réunir un public hétéroclite, parfois plus jeune aussi, tout en cassant cet aspect de masse uniformisée par un vecteur de nouveautés et de contrastes amène une certaine rupture parmi les soirées au sein du club emblématique. Une rupture bien pensée qui permet également de sensibiliser les participants à des valeurs primordiales pour la bande, qu’ils espèrent faire perdurer au-delà du temps d’une nuit : prendre conscience du fonctionnement d’un microcosme avant de l’intégrer, être averti.e.s des responsabilités de chacun.e.s, savoir quels comportements adopter à l’intérieur d’un club, où se trouvent les limites du consentement et quelles sont celles de notre liberté une fois que l’on rentre dans l’espace de l’autre…