Canicules marines : nouveau record de surchauffe des océans cet été, la planète brûle toujours plus

Piers Forster, de l’université de Leeds au Royaume-Uni, a jugé les données de Copernicus "très robustes" et souligne qu’elles sont confirmées par des observations par satellite et des relevés de température directement en mer depuis des navires et des bouées météorologiques.

Une menace immédiate

"La vague de chaleur océanique représente une menace immédiate pour une partie de la vie marine, on voit déjà des signes de blanchiment des coraux en Floride qui en sont la conséquence directe et je m’attends à d’autres conséquences négatives", a souligné ce professeur spécialisé sur le changement climatique.

La semaine dernière, les eaux de l’Atlantique Nord avaient déjà atteint une température moyenne encore jamais mesurée jusqu’ici, avec un record de température moyenne de l’eau de surface de 24,9°C observé le 26 juillet, selon des données provisoires de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).