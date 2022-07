Canicule : les maisons de quartier viennent en aide aux personnes isolées

"Il fait très chaud, il a fait très chaud cette nuit et il fera encore plus chaud tout à l'heure. Comment ça va?" demande-t-elle aux habitants. "Il faut bien boire de l'eau, pas de boissons sucrées, sauf des jus de fruit!" rappelle-t-elle. Victoire veille aussi à ce que toutes ces personnes isolées se nourrissent correctement. "Quand il fait aussi chaud, c'est vrai qu'on n'a pas faim. On ne mange pas beaucoup" admet Monique, 83 ans. Et d'ajouter : "Je pensais qu'on m'avait oubliée, mais non. Heureusement que Madame Victoire est là. Ca nous fait chaud au cœur".

Un travail de prévention d'autant plus essentiel quand la famille ou les amis sont absents. "Il y a des personnes qui sont vraiment très isolées, qui n'ont plus personne" explique Victoire Niyansaba. "Quand j'arrive chez elles, je vois tout de suite si la personne n'est pas en bon état. Souvent, les gens ne sont pas tout à fait honnêtes avec moi et disent que tout va bien. Mais moi, je vois quand ça ne va pas. Je vois les signes de fatigue, la couleur de peau qui change, qui devient plus pâle. Je vois quand la personne ne se nourrit pas bien. J'essaie alors de trouver des solutions pour réparer la situation, en appelant par exemple les services compétents" détaille-t-elle.