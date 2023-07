Canicule : les couleurs des cartes météo sont-elles manipulées ?

Mais comment sont conçues les cartes météo, notamment à la RTBF ? "Au sein de la RTBF, les couleurs des cartes météo – aussi appelée colorimétrie – sont choisies à partir d’une échelle dont le centre correspond à la température moyenne de la saison. Plus on s’écarte de ce centre, c’est-à-dire plus la température est extrêmement chaude, plus la couleur tendra vers le rouge et plus elle est extrêmement froide, plus la couleur tendra vers le bleu. Cette échelle varie naturellement en fonction des saisons : les moyennes, et donc les gradients, évoluant tout au long de l’année”, explique Nicolas-Xavier Ladouce, en charge du service météo à la RTBF.

Ces valeurs moyennes, que l’on appelle aussi normales, portent sur une période de 30 ans. Elles sont actualisées tous les dix ans. Par saison, Nicolas-Xavier Ladouce entend une mise à jour mensuelle de l’échelle des couleurs des cartes météo de la RTBF. Il ajoute : "dans dix ans, les 40 °C seront ainsi moins rouges qu’aujourd’hui car la moyenne aura augmenté".