Canicule en Grèce : les pompiers se débattent toujours contre les incendies faisant rage près d’Athènes et à Rhodes

Sur l’île de Rhodes (sud-est), dans l’archipel du Dodécannèse, un incendie de forêt qui s’est déclaré mardi après-midi, s’est étendu et progresse vers le centre de l’île mais "sans menacer pour l’instant les zones résidentielles", a souligné le porte-parole des pompiers. Sur place, 86 pompiers, trois canadairs et trois hélicoptères ont été sollicités. Le mécanisme européen de la Protection civile a, par ailleurs, été activé et quatre canadairs de France et d’Italie sont arrivés en Grèce en renfort mardi, selon le porte-parole.