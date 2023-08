Canicule en France : le Rhône, la Drôme, l’Ardèche et la Haute-Loire placés en code rouge dès ce lundi

Quatre des 50 départements placés en vigilance orange par Météo-France vont "basculer" dans le rouge d’ici la fin de la journée de lundi, a annoncé le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, lors d’une visite à Lyon.

La décision prise, selon le ministre "compte tenu de la persistance de la vague de chaleur et des températures", vise les départements du Rhône, de la Drôme, de l’Ardèche et la Haute-Loire, selon son entourage alors que des températures avoisinant 40 °C sont attendues dans le Sud-Ouest, le Midi et la vallée du Rhône notamment.

Lundi, cinquante départements ont été placés en vigilance orange canicule par Météo-France, qui prévoit une baisse des températures à partir de jeudi "voire vendredi". "Ces très fortes chaleurs" vont se maintenir "jusqu’en milieu de semaine prochaine", selon Météo-France. "Ensuite, une baisse des températures est prévue à partir de jeudi, voire vendredi."

À l’échelle du pays, "cet épisode est le plus chaud de l’été 2023, également un des plus tardifs avec un tel niveau d’intensité", observe Météo-France.