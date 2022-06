Canicule en France : la vague de chaleur devrait s’amplifier, possibles records absolus

Au total, 14 départements sont en vigilance rouge et 56 autres, de la région parisienne à la frontière allemande ainsi que de la Bretagne à la région lyonnaise, sont dans l’orange. Des records pour un mois de juin ont été battus vendredi dans au moins 11 communes, dont Carcassonne avec 40,4 degrés et Saintes (Charente-Maritime) avec 40 degrés. Le thermomètre atteint des sommets et devrait encore grimper. Samedi après-midi, "il fera en général entre 38 et 41 degrés sur Aquitaine, Poitou-Charentes, Centre-Val-de-Loire, ouest Bourgogne et Ile-de-France. Des pointes voisines de 42 degrés sont même possibles localement sur le sud Aquitaine. Des records absolus de températures pourraient alors être battus", avertit Météo-France dans son bulletin samedi. De nombreux évènements festifs, sportifs et culturels ont donc été annulés dans les départements classés rouge.