Canicule en Europe : au moins 2500 personnes évacuées à cause d’un feu de forêt sur La Palma (Canaries)

En septembre 2021, plus de 7000 personnes avaient été évacuées de l’île, après l’éruption du volcan Cumbre Vieja. Au plus fort de l’épisode, le volcan avait craché des milliers de litres de lave, produisant des coulées bouillonnantes le long de la montagne.

En 2022, près de 500 incendies ont dévoré plus de 300.000 hectares en Espagne, un record en Europe, selon le système européen d’information sur les feux de forêt (Effis). Et quelque 66.000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l’année 2023, qui s’annonce tout aussi risquée pour ce pays touché de plein fouet par le changement climatique. Le printemps a été le plus chaud jamais enregistré et le deuxième le plus sec, selon l’agence météorologique espagnole.