Canicule en Chine : le Bund de Shanghai réduit l'éclairage pour économiser l'énergie.

Cette canicule a conduit à une baisse des niveaux des cours d'eau, donc de la production d'énergie hydroélectrique. Cette diminution met le réseau électrique sous pression alors que les climatiseurs tournent à plein régime. La Chine est touchée cet été par des températures record, des inondations soudaines et des périodes de sécheresse. Des phénomènes qui deviennent plus fréquents en raison du changement climatique, selon des scientifiques.

Pour économiser l'électricité, la mairie de Shanghai a appelé dimanche soir à éteindre les "illuminations décoratives" le long de l'avenue du Bund et de l'autre côté du fleuve Huangpu, dans une partie du quartier de Lujiazui. L'avenue du Bund est notamment connue pour offrir un point de vue époustouflant sur les gratte-ciel de Lujiazui, illuminés de mille feux le soir avec d'innombrables écrans géants publicitaires voire des faisceaux de lumière. L'éclairage décoratif et les écrans vidéo devront être désactivés lundi et mardi, a indiqué le bureau municipal chargé des espaces verts et de l'apparence de la ville.