Canicule en Belgique : "Nous sommes sous l’influence d’un anticyclone situé sur l’Europe centrale"

Savourez une bonne glace et buvez beaucoup d’eau, il fait chaud cette semaine en Belgique. Ce lundi 18 juillet déjà, les températures ont grimpé jusqu’à 29 degrés au Littoral, 30 degrés sur le relief ardennais et jusqu’à 35 degrés ailleurs. Mais c’est aujourd'hui, mardi 19 juillet, que les plus fortes chaleurs se feront sentir. Selon les prévisions de l’Institut Royal Météorologique, l’IRM, il pourrait faire jusqu’à 40 degrés sur le territoire : le code rouge a d'ailleurs été lancé par l'IRM pour les provinces du Hainaut et de Flandre Occidentale.

"Nous sommes sous l’influence d’un anticyclone situé sur l’Europe centrale qui dirige de l’air continental assez chaud sur notre région", explique Fabian Debal, météorologue principal de l’IRM. "Nous sommes aussi sous l’influence d’une masse d’air très chaude qui arrive de la France et se dirige vers nos régions sous la forme d’un panache."