Canicule dans le sud de l’Europe, fournaise en Amérique du Nord et en Afrique : la planète en surchauffe

Le Centre météo italien dit craindre "la vague de chaleur la plus intense de l’été mais aussi une des plus intenses de tous les temps". Le nord de la péninsule ne devrait pas être épargné non plus avec 38 °C attendus mardi à Milan.

En Italie, la Protection civile a émis des bulletins d’alerte incendie sur une grande partie de la Sardaigne à partir de dimanche, ainsi que pour l’est de la Sicile, entre Messina et Catane.

A l’instar de l’Italie, de nombreux pays en Europe font également face à une vaste vague de chaleur.