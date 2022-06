Canicule : comment éviter de surcharger les services de secours ?

Les températures vont progressivement augmenter, cette semaine, jusqu’à frôler les 30 degrés ce vendredi 17 juin. Un épisode caniculaire est effectivement attendu d’ici la fin de la semaine et celui-ci risque bien de donner encore du fil à retordre aux services de secours. Pour éviter d’engorger inutilement ceux-ci, Jean-Michel Grégoire, le chef de la régulation du service 112 en province de Luxembourg, nous répète les bons conseils à appliquer pour éviter la déshydratation.

"Il faut régulièrement boire en quantité, tout comme manger à sa faim. Les sorties sont déconseillées durant les heures chaudes, surtout pour les personnes âgées ou les enfants en bas âge. Dans tous les cas, porter un chapeau et une tenue légère est plus que conseillé. N’hésitez pas non plus à vous rafraîchir le plus possible et à calfeutrer votre habitation en fermant les volets, par exemple", explique le chef de la régulation du 112 en province de Luxembourg. En plus de ces traditionnels conseils, les services de secours recommandent à l’entourage des personnes faibles et/ou isolées de prendre régulièrement contact avec celles-ci pour éviter une éventuelle mésaventure.