Canettes consignées aux Pays-Bas : un véritable défi logistique

Aux Pays-Bas, les canettes de boissons sont consignées depuis le 1er avril, en plus des bouteilles en verre et en plastique. Un défi logistique puisque les Néerlandais n’en consomment chaque année pas moins de 2,5 milliards... et les commerçants sont quelque peu dépassés par l’ampleur de la tâche.

Si certains commerçants sont parfois amenés à stocker les canettes jusque dans leur chambre froide, ils font face parfois à des automates défectueux. "Il reste toujours un peu de sucre dans les canettes, et cela s’écoule énormément dans le distributeur de bouteilles. Cela attire les mouches des fruits et d’autres vermines. Nous devons donc nettoyer toute la machine au moins deux fois par semaine", explique Bert-Jan Oldengarm, le propriétaire d’une supérette de Zwolle.

Et faute de nettoyage, les machines peuvent parfois présenter des problèmes techniques. Les services de réparation voient leurs agendas se remplir et les délais d’intervention se rallongent. Alors qu’il fallait entre deux et six heures entre le moment où un dysfonctionnement est signalé et l’arrivée sur les lieux, il faut compter désormais entre 24 et 48 heures dans certains cas.

Pour remédier à cet énorme afflux de canettes, René Hissinx, le directeur d’une entreprise de fabrication d’automates de consigne a imaginé un dispositif innovant qui consiste à totalement écraser/déchiqueter les boîtes. "Cela maintient tout le déchet à l’intérieur, et les restes de boissons ne peuvent pas se propager dans la machine ou dans le reste de l’installation", ajoute-t-il.

La consigne des canettes, au-delà de l’objectif louable de recycler une masse énorme de métal, signifie aussi un défi d’importance pour la distribution néerlandaise. Côté belge, l’idée d’une consigne sur les canettes est dans l’air depuis des années, sans en voir le jour.